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08.04.2026 08:30:48

‘Cash is king’: Asian airlines hoard liquidity to survive worst oil shock since 1980s

Carriers are reducing non-essential capital and operational expenditures to maintain liquidityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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