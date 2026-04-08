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08.04.2026 08:30:48
‘Cash is king’: Asian airlines hoard liquidity to survive worst oil shock since 1980s
Carriers are reducing non-essential capital and operational expenditures to maintain liquidityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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