Silberpreis

71,64
USD
0,34
0,48 %
31.12.2025 19:22:00

‘I’m on a fixed budget’: Silver and gold are too rich for my blood. What else can I gift my adorable grandchildren?

“I’ve already listed them as beneficiaries on my 401(k).”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 4 315,69 0,60 0,01
Silberpreis 71,64 0,34 0,48

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:15 KW 1: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18:37 Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
17:36 Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
01.01.26 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
01.01.26 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechseln ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

