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07.05.2026 03:21:34
‘Plastic shock’ hits Asia as Iran oil crisis strangles supplies
Shortage of petrochemical inputs drives up prices of packaging for food and medical productsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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Rohstoffe in diesem Artikel
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