‘Unidentified persons’ board Singapore-registered oil tanker off the Ivory coast; one Singaporean on vessel

“UNIDENTIFIED persons” boarded a Singapore-registered oil tanker at about 10pm Singapore time on Monday (Apr 10), about 300 nautical miles (555.6 kilometres) off the Abidjan Coast, Cote d’Ivoire in a “suspected unauthorised boarding” incident, the Maritime and Port Authority (MPA) said in a Tuesday (Apr 11) media statement.