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26.03.2026 17:30:00
1 Energy Stock That Actually Benefits From $100 Oil (It's Not Who You Think)
When petroleum prices surge, investors often rush to embrace the usual suspects. Those include exploration and production equities as well as shares of integrated oil giants. With conflict raging in Iran, that approach has been rewarded.Still, there are other beneficiaries of elevated oil prices, some of which may surprise investors. Renewable energy stocks, including solar energy names, have a knack for shining when oil surges because the commodity is costlier to consume, and the economic allure of renewables comes into focus. That brings us to NextEra Energy (NYSE: NEE).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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