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27.03.2026 12:15:00
1 Pipeline Stock Paying a 7.3% Dividend While Oil Goes Haywire
The oil market has gone haywire this year. WTI, the primary U.S. oil benchmark, started the year below $60 a barrel. However, the war with Iran has sent WTI soaring. It peaked at more than $119 per barrel at one point after energy infrastructure became a target of the war. WTI was down more recently, closer to $90 a barrel, as tensions have eased a bit. Crude prices could rise or fall sharply depending on developments in the war. However, no matter what happens with oil prices, MPLX (NYSE: MPLX) should continue paying its high-yielding distribution (7.3% current yield). That makes the pipeline stock a source of stability in these uncertain times.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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