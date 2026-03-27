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27.03.2026 11:55:00
1 Stock That Wins Whether Oil Goes to $120 or $60
Over the past few months, as tensions in the Middle East have escalated, oil and gas prices experienced roller-coaster price action. With this, investors have tried to find a way to capitalize on the trend while avoiding the high risk and volatility of traditional oil stocks.In my view, the best move isn't to find the "least risky" oil exploration stock or the "least risky" refining and marketing stock, but to find a stock that benefits from spot oil prices but whose bull case doesn't hinge entirely on them.Believe it or not, such a name exists: Energy Transfer LP (NYSE: ET).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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