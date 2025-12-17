|
17.12.2025 03:00:00
1 Stock to Buy Now That Warren Buffett's Silver Prediction Has Come True
In 2023 at a Berkshire Hathaway shareholder conference, someone asked Warren Buffett how he could know when silver, an asset that pays no yield, is a worthy investment.His reply had nothing to do with technical analysis, inflation, or any complex formulas. Instead, it came down to arithmetic.Buffett estimated that the world was consuming perhaps 150 million more ounces of silver a year then it produced, a trend that had persisted for a few years. For most commodities, that imbalance would have caused prices to soar. But for silver, one simple anomaly -- a massive above-ground inventory -- was being used to cover the production shortfall.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Silberpreis
|66,23
|2,48
|3,89
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich kaum verändert -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen schließen mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckte. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.