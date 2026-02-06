|
06.02.2026 14:15:00
1 Top Oil Stock to Buy and Hold Through the End of the Decade
ConocoPhillips (NYSE: COP) has built one of the best oil and gas portfolios in the industry. It has one of the highest-quality resource positions in the lower-48 states and a global portfolio of top-tier expansion projects. The company's best-in-class asset base positions it to generate significantly more cash flow by 2029. That should continue fueling top-tier dividend growth. These features make ConocoPhillips a top oil stock to buy and hold through the end of the decade.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|68,11
|0,79
|1,17
|Ölpreis (WTI)
|63,55
|0,26
|0,41
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.