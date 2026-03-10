|
10.03.2026 10:32:00
10-year Treasury yield trades below key level after a drop in oil prices eases inflation fears
Benchmark Treasury yields are hovering near the middle of their months-long trading range as fears fade of an inflation shock caused by surging oil prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|87,84
|-3,56
|-3,89
|Ölpreis (WTI)
|83,93
|0,48
|0,58