Ölpreis (WTI)

83,93
USD
0,48
0,58 %
10.03.2026 10:32:00

10-year Treasury yield trades below key level after a drop in oil prices eases inflation fears

Benchmark Treasury yields are hovering near the middle of their months-long trading range as fears fade of an inflation shock caused by surging oil prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Ölpreis (Brent) 87,84 -3,56 -3,89
Ölpreis (WTI) 83,93 0,48 0,58

Asiens Börsen überwiegend fester -- ATX und DAX schließen kräftig im Plus
Die asiatischen Börsen ziehen zur Wochenmitte ümehrheitlich an. Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune.
