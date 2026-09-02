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02.09.2026 06:00:00
1873: The year America ditched silver as money and all hell broke loose
It’s known as the ‘Crime of 1873’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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