|
28.04.2026 11:15:00
2 Energy Dividend Stocks Paying You to Wait While Oil Prices Stay Elevated
For most of the past year, oil prices hovered between $50 and $70 per barrel, and prices at the pump were generally stable and affordable. But that all changed in late February when the current war between the United States, Israel, and Iran broke out.Oil was at $60 per barrel at the end of February, but the Strait of Hormuz closure and the chaos of the conflict pushed it to $109 per barrel in early April. Prices have since come down but remain elevated at around the $85-$95 range.Peace negotiations are ongoing, but despite an extended ceasefire, the throttling of Persian Gulf shipping is likely to keep oil prices elevated for a while. Especially considering that Iran lost track of some of the sea mines it placed in the strait when it was initially closed.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|99,93
|3,56
|3,69
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.