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21.03.2026 19:14:00
2 Great Dividend-Paying Oil Stocks to Buy as Oil Surges
The market volatility stemming from the conflict in Iran is enough to rattle the nerves of even the most experienced investors. While some are fleeing to gold investments to fortify their portfolios, there are better opportunities than the precious metal. With energy prices elevated right now, oil dividend stocks, for example, represent excellent choices.Those committed to digging through the oil patch for a passive income investment don't need to look much further than these oil dividend stocks that two Fool.com contributors recognize as great opportunities right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|112,19
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|Ölpreis (WTI)
|98,23
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