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17.03.2026 02:45:00
2 No Brainer Energy Dividend Stocks to Buy As Oil Tops $100
ExxonMobil (NYSE: XOM) and Chevron (NYSE: CVX) are two of the largest dividend-paying companies in the energy sector, and both have demonstrated resilience across oil price cycles.WTI crude has surged from $66.96 on February 27 to effectively $100 a barrel today (currently sitting at $99, and shifting daily). This sharp rally directly benefits both companies' free cash flow. But the real story is not the oil price. It is that both companies already proved their dividends are safe at much lower prices.Exxon's dividend streak stands at 43 consecutive years of annual increases. The current quarterly payout is $1.03 per share, and the stock yields 2.64% at the current price of $156.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|94,99
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