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30.03.2026 13:30:00
2 Oil Giants to Buy Immediately as the Iran Crisis Pushes Crude Toward $100
As the Iran War stretches into its second month, oil tanker routes through the Strait of Hormuz have become a critical choke point -- sending WTI crude oil prices near $100 a barrel.In this environment, it's not unusual to see oil stocks rise. However, only certain business models can truly compound the upside of unexpected energy cycles.ExxonMobil (NYSE: XOM) and Chevron (NYSE: CVX) are not just riding the current wave; they are uniquely built to capture more structural tailwinds compared to other companies along the energy value chain.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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