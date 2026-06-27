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27.06.2026 17:30:00
2 Oil Stocks Still Worth Buying With Oil Down to $70 a Barrel
Even with crude oil dipping to around $70 a barrel, ConocoPhillips (NYSE: COP) and BP (NYSE: BP) offer compelling setups for investors focused on structural efficiency, resilient cash flow, and shareholder returns. Their shares are down more than 14% and 11% over the past month, respectively, providing a good buying opportunity for investors with a long-term view.Here are five reasons why these two energy giants remain resilient and highly attractive buys in a sub-$70 pricing environment.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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