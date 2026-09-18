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18.09.2026 20:15:00
2 Stocks to Buy if You Think $100 Oil Will Last
The prices of Brent and West Texas Intermediate (WTI) crude oil both recently surged above $100 per barrel as the Iran war dragged on. That was bad news for consumers and any industries that relied on stable gas prices, but it was great news for big oil companies.
If you expect oil to stay above $100 per barrel for the foreseeable future, it would be smart to invest in the companies that are converting that expensive oil into massive amounts of cash. These two oil stocks fit the bill: Occidental Petroleum (NYSE: OXY) and Chevron (NYSE: CVX).
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|103,37
|-1,45
|-1,38
|Ölpreis (WTI)
|100,30
|-1,61
|-1,58
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