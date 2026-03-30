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30.03.2026 18:04:17
3 Green Energy Stocks to Buy While the Rest of the Market Is Distracted by Oil
Over the past month, Iran's attacks on key energy sites and its blockade of the Strait of Hormuz have driven up oil prices worldwide. That pressure drove many investors to rotate toward oil and energy stocks, but it's also generating strong tailwinds for certain green energy stocks.Let's take a closer look at three of those stocks -- Oklo (NYSE: OKLO), CleanSpark (NASDAQ: CLSK), and GE Vernova (NYSE: GEV) -- and see why they're worth buying today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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