|
16.04.2026 10:41:00
3 High‑Conviction Energy Stocks on Wall Street's Radar as the Iran War Keeps Oil Markets on Edge
Nearly seven weeks have passed since the U.S. and Israel attacked Iran. The war with Iran has caused turmoil for global energy markets. Traffic through the critical Strait of Hormuz has been disrupted, first by Iran and now by the U.S.Perhaps a peaceful resolution can be found quickly. However, there's no guarantee that a lasting agreement satisfactory to all parties will be reached anytime soon. What should investors do? Here are three high-conviction energy stocks on Wall Street's radar as the Iran war keeps oil markets on edge.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|98,31
|3,44
|3,63
|Ölpreis (WTI)
|94,69
|3,40
|3,72
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.