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12.05.2026 19:30:00

3 Oil Stocks to Buy Before Prices Head Higher

The price of Brent crude oil has risen by more than 90% to roughly $120 per barrel this year as the escalating Middle East conflict disrupted shipments through the Strait of Hormuz -- a bottleneck for about 25% of the world's maritime oil trade. Those soaring prices drove many oil stocks higher, but some of the top names could keep rising as the conflict drags on.Three of those stocks are Occidental Petroleum (NYSE: OXY), Chevron (NYSE: CVX), and ExxonMobil (NYSE: XOM). Let's see why they're still worth buying in this choppy market.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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