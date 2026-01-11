|
11.01.2026 19:18:00
3 U.S. Oil Stocks That Could Benefit From President Donald Trump's Actions in Venezuela
President Donald Trump may have changed the trajectory of Venezuela and the broader geopolitical landscape forever when his administration directed U.S. soldiers to seize Venezuelan President Nicolás Maduro and transport him back to the U.S. to face criminal charges. Delcy Rodriguez, Maduro's vice president, has become the interim leader, but Venezuela's future remains unclear.A big part of Trump's plan is to have U.S. oil companies go into Venezuela and revitalize the industry, which reportedly holds the largest reserve of crude oil yet only exports less than 1% of global oil supply today. While the risks are significant, here are three U.S. oil stocks that could benefit from a renewed oil sector in Venezuela.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|59,12
|1,36
|2,35
