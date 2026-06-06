Ölpreis (WTI)

90,54
USD
-2,50
-2,69 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
06.06.2026 14:20:00

3 Unstoppable Energy Stocks on Washington's Short List as Trump Rewrites U.S. Oil and Gas Strategy

Washington is rewriting the U.S. oil and gas strategy under President Donald Trump's leadership, making sweeping moves to slash permit timelines, lift moratoriums, revive drilling, reopen acreage, and fast-track liquefied natural gas (LNG) terminals and exports.Not all companies stand to benefit, though, and only a few stocks are directly aligned with Washington's energy agenda. Here are three of them worth considering.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 92,94 -2,42 -2,54
Ölpreis (WTI) 90,54 -2,50 -2,69

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16:54 KW 23: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.06.26 Druckenmiller baut Depot um: Natera massiv aufgestockt, Argentinien-Wette geht auf
05.06.26 KW 23: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.06.26 Milliarden-Wetten der UBS: Diese US-Techriesen dominieren das Portfolio im 1. Quartal 2026

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- ATX und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab vor dem Wochenende ab. Der deutsche Leitindex schwankte zwischen Gewinn- und Verlustzone. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen