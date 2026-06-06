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06.06.2026 14:20:00
3 Unstoppable Energy Stocks on Washington's Short List as Trump Rewrites U.S. Oil and Gas Strategy
Washington is rewriting the U.S. oil and gas strategy under President Donald Trump's leadership, making sweeping moves to slash permit timelines, lift moratoriums, revive drilling, reopen acreage, and fast-track liquefied natural gas (LNG) terminals and exports.Not all companies stand to benefit, though, and only a few stocks are directly aligned with Washington's energy agenda. Here are three of them worth considering.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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