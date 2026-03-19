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19.03.2026 21:15:00
5 Stocks That Historically Surge When Oil Prices Spike Above $100
The global oil benchmark, Brent oil, recently topped $100 a barrel for the first time since 2022. It's the fourth time crude prices have reached the triple digits in history, with each occurrence happening in the last two decades. Here's a look at five stocks that have historically surged when oil has spiked above $100 a barrel.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|109,61
|2,02
|1,88
|Ölpreis (WTI)
|97,92
|1,78
|1,85
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