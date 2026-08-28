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28.08.2026 08:09:44

90 Milliarden Barrel im Spiel: US-Regierung steht wohl kurz vor Öl-Abkommen mit Venezuela

Gelingt der US-Regierung der nächste Deal? Insidern zufolge laufen die Verhandlungen zur Sicherung venezolanischen Öls auf Hochtouren. Für Präsident Trump wären günstige Ölimporte mit Blick auf die anstehenden Zwischenwahlen von großer Bedeutung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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