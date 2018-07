Ölpreise steigen - Saudi Arabien stoppt vorübergehend Lieferungen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag zugelegt. Marktbeobachter begründeten den Anstieg mit Sorgen vor Lieferengpässen auf dem Ölmarkt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete zuletzt 74,49 US-Dollar. Das waren 55 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für US- Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 38 Cent auf 69,68 Dollar.

Das führende Mitglied der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) Saudi-Arabien hat nach Angriffen jemenitischer Rebellen seine Öllieferungen durch das Rote Meer vorübergehend ausgesetzt. Die Transporte würden erst wieder aufgenommen, "wenn sich die Lage klärt", wurde der saudische Energieminister Khalid al-Falih in der Nacht zum Donnerstag zitiert.

Laut Eugen Weinberg, Experte bei der Commerzbank, werden durch die Meerenge am Eingang des Roten Meeres täglich etwa 4,8 Millionen Barrel Rohöl und Ölprodukte transportiert. Das seien knapp 10 Prozent des Ölhandels auf See. Ein Großteil davon gehe ins Mittelmeer./jkr/he