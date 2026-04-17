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17.04.2026 22:28:00
A ‘full normalization scenario’ for oil is still out of reach — even with the Strait of Hormuz now open
About seven weeks after the start of the conflict in the Middle East, Iran announced on Friday that a crucial maritime passageway for seaborne oil was “completely open” for commercial vessels — but only as long as the Lebanon-Israel cease-fire agreement is in effect.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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