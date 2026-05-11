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11.05.2026 13:28:00
A ‘race against time.’ Hormuz closure could push Brent to $150 a barrel by summer, warns Morgan Stanley.
Crude is climbing to start the week as Morgan Stanley is warning that crude prices are being held at bay from much higher losses. But that could change.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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