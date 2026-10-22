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22.10.2026 15:00:00
A Recession Is Coming Eventually, and History Says There's a Major Silver Lining for Investors
What will cause the next recession? Higher interest rates, a slowdown in the artificial intelligence (AI) build-out, or some economic crisis that's not on anyone's radar yet?
No one knows for sure, but one thing is certain: A recession will come. Someday. It's an inevitable part of the business cycle.
America hasn't had a serious recession since the global financial crisis of 2008. The COVID-19 pandemic caused a short, deep economic downturn and a short-lived stock market sell-off. And 2022 was a year-long bear market, during which the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) lost about 19% of its value.
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