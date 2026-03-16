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16.03.2026 23:01:00
A recession will be hard to avoid if oil prices stay elevated for even a few more weeks, says Moody’s
The outlook for the U.S. economy will continue to darken as long as the Strait of Hormuz remains effectively closed to oil-tanker traffic, even though the U.S. now produces about as much oil and natural gas as it consumes.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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