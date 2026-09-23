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23.09.2026 12:42:01
AAAU vs. GDX: Is It Better to Hold Physical Gold or Invest in Gold Miners?
The Goldman Sachs Physical Gold ETF (NYSEMKT:AAAU) offers low-cost exposure to physical bullion, whereas the VanEck Gold Miners ETF (NYSEMKT:GDX) invests in a diversified basket of global mining companies.
While both funds allow investors to gain exposure to the gold market, they represent entirely different asset classes. One tracks the spot price of the physical commodity held in vaults, while the other tracks the shares of businesses that extract the metal from the ground.
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