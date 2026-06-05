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05.06.2026 15:49:38

Abgabe für Süßgetränke geplant: Viele Limos könnten bald nur noch halb so viel Zucker enthalten

Die Bundesregierung plant ab 2028 eine Abgabe auf gesüßte Getränke. Sollte es dazu kommen, gehen Experten davon aus, dass die Hersteller ihre Rezepturen stark verändern würden, um die Abgabe zu vermeiden. Zum Teil müssten sie den Zuckergehalt mehr als halbieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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