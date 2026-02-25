|
25.02.2026 06:00:14
Abu Dhabi’s State Oil Company Looks Beyond Oil
Having reshaped the company, Sultan Ahmed Al Jaber wants to expand internationally, particularly in natural gas, chemicals and renewables.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|65,99
|0,36
|0,55
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- US-Börsen fester erwartet -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street dürfte in Grün starten. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.