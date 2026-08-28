|
28.08.2026 19:00:03
According to Axios, the U.S. Is Closing in on a Massive Venezuela Oil Deal. 3 Oil Stocks That Could Win.
According to a recent report by Axios, the U.S. is in discussions with the Venezuelan government about taking an ownership stake in its vast oil resources. The reported deal would more than double the size of America's oil reserves. U.S. oil companies would develop the fields and provide oil revenue to Venezuela in return. "Calling this deal huge would be an understatement," stated one U.S. official in the Axios report, "It is massive." Here's a look at the reported deal and what oil stocks could win.Image source: Getty Images. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|89,31
|-0,39
|-0,43
|Ölpreis (WTI)
|83,40
|-0,13
|-0,16
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.