Activist fund Elliott calls for sale of Australia’s largest gold miner

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legte ebenso zu. Die US-Börsen zeigen sich verhalten. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.
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