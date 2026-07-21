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21.07.2026 07:30:09
Adnoc to invest in $6.2bn natural gas schemes as UAE bids for self-sufficiency
Abu Dhabi oil group races to keep pace with domestic demand while facing potential end of gas supply deal with QatarWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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