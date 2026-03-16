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16.03.2026 15:03:20

Africa: What oil producers can do to counter price shocks

Could African oil-producing countries such as Nigeria and Angola increase production in the short term and thus ease global shortages caused by the war in the Middle East? Experts explain what that might look like.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Der heimische Aktienmarkt kamm am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpft sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigen sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.
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