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30.09.2026 19:59:26
African leaders herald $16B Dangote oil refinery in Kenya
An oil refinery on Kenya's coast is expected to be completed in 40 months, and will process an estimated 700,000 barrels of oil per day. Africa's richest man, Aliko Dangote, will lead the project.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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