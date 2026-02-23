|
23.02.2026 21:15:08
After the Gold Rush: This Investment Manager Bets Even Bigger on Gold
On February 10, 2026, Hillsdale Investment Management Inc. disclosed a buy of 1,356,660 Centerra Gold (NYSE:CGAU) shares, an estimated $16.98 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 10, 2026, Hillsdale Investment Management increased its Centerra Gold position by 1,356,660 shares last quarter, an estimated $16.98 million trade based on average closing prices from October through December 2025. The value of the Centerra Gold stake at quarter-end was $50.68 million, a $27.57 million increase from the prior period, reflecting both share purchases and stock price gains.Centerra Gold is a mid-sized gold mining company with a diversified asset base in North America and Turkey. It engages in the acquisition, exploration, development, and operation of gold and copper properties, focusing on long-life, low-cost assets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|5 229,45
|125,11
|2,45
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZoll-Chaos: US-Börsen zum Handelsende mit deutlichem Minus -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte. Die Wall Street zeigte sich mit deutlichen Verlusten. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.