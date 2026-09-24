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24.09.2026 06:14:11
AirAsia’s hunt for cheaper debt won’t be easy with US$100 oil
Elevated oil prices may make it tough for carriers selling cheap flight tickets to make moneyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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