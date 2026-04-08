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08.04.2026 11:31:31

Airlines ‘nowhere near’ Covid-style crisis despite oil shock: Iata chief

Carriers can mitigate fuel price spikes using established levers such as fare hikes, says Willie WalshWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. Die US-Börsen ziehen kräftig an. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.
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