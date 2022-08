Aktivisten protestieren am geplanten LNG-Terminal Wilhelmshaven

WILHELMSHAVEN (dpa-AFX) - Klimaaktivisten haben am Freitag in Wilhelmshaven gegen das geplante Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) protestiert. Die Gruppierung "Ende Gelände" teilte mit, man habe die Baustelle am Morgen besetzt. Dabei handele sich um eine Aktion des zivilen Ungehorsams "gegen den geplanten Ausbau fossiler Gasinfrastruktur". Die Polizei sprach von rund 300 Aktivisten.

Ein Polizeisprecher sagte, die Demonstration sei nicht angemeldet gewesen. "Aktuell prüfen wir, welcher Gruppierung die Demonstranten angehören und welche Hintergründe vorliegen." Nach Angaben der Polizei kamen die Menschen am Hafen Jade-Weser-Port sowie in Hooksiel zusammen, wo eine Pipeline zur Anbindung an Gas-Fernleitungsnetz entstehen soll./cwe/DP/jha