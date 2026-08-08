|Rohstoffkurse im Fokus
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08.08.2026 10:13:20
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Kaum verändert zeigt sich am Vormittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 10:10 Uhr auf 4.342,26 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.342,26 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 3Dsculptor / Shutterstock.com
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