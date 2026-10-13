Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis kletterte um 13:13 Uhr um 0,33 Prozent auf 4.185,52 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.171,69 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Silberpreis 0,07 Prozent stärker bei 60,38 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 60,34 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,95 Prozent auf 1.705,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.689,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 0,52 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 13:13 Uhr auf 1.153,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.147,00 US-Dollar lag.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (Brent) um -1,90 Prozent auf 104,62 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 106,65 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (WTI) um -1,99 Prozent auf 91,87 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 93,74 US-Dollar.

Mit dem Baumwolle geht es indes nach unten. Der Baumwolle gibt -0,09 Prozent auf 0,81 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,81 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis bergab. Um 12:21 Uhr steht ein Minus von -0,79 Prozent auf 4,07 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Haferpreis noch bei 4,10 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Kaffeepreis am Dienstagmittag hinzu. Um 0,29 Prozent auf 2,91 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 2,91 US-Dollar.

Daneben wertet der Kakaopreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 3,46 Prozent auf 4.427,00 Britische Pfund nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4.279,00 Britische Pfund stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 13:02 Uhr fällt der Maispreis um -0,36 Prozent auf 4,81 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,83 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 12,83 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,41 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,88 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,50 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,21 US-Dollar) geht es um -0,05 Prozent auf 0,21 US-Dollar nach unten.

Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 3,17 US-Dollar am Vortag auf 3,12 US-Dollar nach unten (--1,61 Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Milchpreis um 0,07 Prozent auf 14,97 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 14,96 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Heizölpreis um 0,21 Prozent auf 124,95 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 124,69 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Kohlepreis mit einem Kursgewinn. Um 12:56 Uhr notiert der Kohlepreis 0,21 Prozent stärker bei 145,10 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 144,80 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at