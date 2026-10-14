|Rohstoff-Marktbericht
|
14.10.2026 20:43:14
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Im Minus präsentierte sich um 20:40 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -1,56 Prozent schwächer bei 4.092,90 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.157,95 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (59,48 US-Dollar) geht es um -6,57 Prozent auf 55,57 US-Dollar nach unten.
Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -3,54 Prozent auf 1.608,00 US-Dollar, nach 1.667,00 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.099,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,61 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.128,50 US-Dollar).
In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) nordwärts. Um 20:30 Uhr steht ein Plus von 0,39 Prozent auf 106,10 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (Brent)-Kurs noch bei 105,69 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 20:41 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 0,89 Prozent stärker bei 94,98 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 94,14 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,81 US-Dollar) geht es um 0,19 Prozent auf 0,81 US-Dollar nach oben.
In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -4,09 Prozent auf 3,99 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Haferpreis noch bei 4,16 US-Dollar.
Daneben wertet der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf. Es geht 1,83 Prozent auf 2,98 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,93 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Abschläge in Höhe von -0,30 Prozent auf 2,24 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,25 US-Dollar.
Derweil notiert der Maispreis bei 4,81 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,83 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,36 Prozent.
In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Abschläge in Höhe von -0,66 Prozent auf 3,41 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,43 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Orangensaftpreis im Aufwind. Um 20:00 Uhr zieht der Orangensaftpreis um 0,42 Prozent auf 1,42 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,42 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Sinkflug. Um 20:20 Uhr gibt der Sojabohnenpreis um -0,49 Prozent auf 12,78 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 12,84 US-Dollar gemeldet wurde.
Zeitgleich kommt der Sojabohnenmehlpreis kaum vom Fleck. Nach 370,10 US-Dollar am Vortag, tendiert der Sojabohnenmehlpreis um 19:01 Uhr bei 370,10 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,92 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,68 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -1,28 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,21 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,68 Prozent auf 3,20 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,28 US-Dollar.
Mit dem Mageres Schwein Preis geht es indes nach unten. Der Mageres Schwein Preis gibt -0,07 Prozent auf 0,76 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,76 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis bergab. Um 20:29 Uhr steht ein Minus von -0,07 Prozent auf 15,04 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Milchpreis noch bei 15,05 US-Dollar.
Währenddessen wird der Heizölpreis bei 129,71 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,41 Prozent im Vergleich zum Vortag (130,24 US-Dollar).
Daneben präsentiert sich der Reispreis mit einem Kursgewinn. Um 20:20 Uhr notiert der Reispreis 0,46 Prozent stärker bei 17,29 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 17,21 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Holzpreis mit Verlusten. Um 20:28 Uhr notiert der Holzpreis -0,73 Prozent niedriger bei 542,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 546,50 US-Dollar.
Daneben wertet der Erdgaspreis - TTF um 19:33 Uhr ab. Es geht -0,54 Prozent auf 87,14 Euro nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 87,62 Euro stand.
Redaktion finanzen.at
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: US-Börsen fallen -- ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat abwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.