Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Am Dienstagvormittag zieht der Goldpreis an. Um 10:10 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,34 Prozent auf 1.937,59 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (1.930,99 US-Dollar).

Nach 23,46 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Dienstagvormittag um 0,64 Prozent auf 23,61 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 0,24 Prozent auf 1.054,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.052,00 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 10:10 Uhr zieht der Palladiumpreis um 0,44 Prozent auf 1.713,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.705,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (88,19 US-Dollar) geht es um 0,20 Prozent auf 88,33 US-Dollar nach oben.

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 0,21 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 10:00 Uhr auf 81,79 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 81,62 US-Dollar lag.

Zudem fällt der Baumwolle. Um -0,96 Prozent reduziert sich der Baumwolle um 10:00 Uhr auf 0,87 US-Dollar, nachdem der Baumwolle am Vortag noch bei 0,87 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 08:33 Uhr fällt der Haferpreis um -0,47 Prozent auf 3,70 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,71 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,41 Prozent auf 6,70 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 6,66 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 0,20 Prozent auf 14,95 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 14,90 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 466,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,82 Prozent im Vergleich zum Vortag (461,90 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -1,00 Prozent auf 0,61 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,62 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Zuckerpreis um -0,10 Prozent auf 0,20 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,20 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergauf. Der Erdgaspreis - Natural Gas steigt 2,23 Prozent auf 3,52 US-Dollar, nach 3,45 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Heizölpreis um 0,56 Prozent auf 94,31 US-Dollar zu. Gestern war der Heizölpreis noch 93,78 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at