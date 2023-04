Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Der Goldpreis ist am Vormittag gestiegen. So gewann der Goldpreis um 10:10 Uhr 0,60 Prozent auf 2.026,38 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Preis bei 2.014,21 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (25,50 US-Dollar) geht es um 0,43 Prozent auf 25,61 US-Dollar nach oben.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 1.020,00 US-Dollar am Vortag auf 1.024,00 US-Dollar nach oben (+0,39Prozent).

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -0,20 Prozent auf 1.461,00 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.464,00 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 0,11 Prozent auf 87,33 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 87,33 US-Dollar.

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 0,07 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 10:01 Uhr auf 83,31 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 83,26 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Zugewinne in Höhe von 0,17 Prozent auf 0,83 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,82 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Haferpreis um 0,74 Prozent auf 3,38 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 3,36 US-Dollar.

Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 6,56 US-Dollar am Vortag auf 6,57 US-Dollar nach oben (+0,15Prozent).

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis bergauf. Der Sojabohnenpreis steigt 0,66 Prozent auf 15,16 US-Dollar, nach 15,04 US-Dollar am Vortag.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,65 Prozent auf 463,90 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 460,20 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -0,30 Prozent auf 0,54 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,54 US-Dollar.

Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,24 US-Dollar am Vortag auf 0,24 US-Dollar nach oben (+0,71Prozent).

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,08 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,09 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Heizölpreis kaum von der Stelle. Um 10:00 Uhr werden 71,33 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

