Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 1.918,15 US-Dollar und damit 0,39 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 1.910,68 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Silberpreis am Freitagmittag hinzu. Um 2,03 Prozent auf 23,12 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 22,66 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 1,37 Prozent auf 923,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 911,00 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Palladiumpreis um 1,59 Prozent auf 1.274,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.254,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 93,97 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (93,70 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,18 Prozent.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -0,23 Prozent auf 90,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 90,16 US-Dollar.

Währenddessen legt der Maispreis um 4,63 Prozent auf 4,80 US-Dollar zu. Gestern war der Maispreis noch 4,63 US-Dollar wert.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 1,65 Prozent auf 13,57 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 13,44 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Abschläge in Höhe von -0,97 Prozent auf 400,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 401,90 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,08 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,64 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Weizenpreis mit Verlusten. Um 12:58 Uhr notiert der Weizenpreis -0,72 Prozent niedriger bei 240,00 Euro. Am Vortag stand der Preis bei 242,00 Euro.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 1,56 Prozent auf 0,27 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,27 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -0,74 Prozent auf 2,69 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,71 US-Dollar.

Daneben wertet der Rapspreis um 12:57 Uhr auf. Es geht 0,62 Prozent auf 447,00 Euro nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 446,25 Euro stand.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Heizölpreis -1,15 Prozent niedriger bei 90,88 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 91,93 US-Dollar.

