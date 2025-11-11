|Commodities im Fokus
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.142,89 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 10:10 Uhr um 0,65 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.115,96 US-Dollar stand.
Daneben verstärkt sich der Silberpreis um 0,61 Prozent auf 50,85 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 50,54 US-Dollar.
Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 0,57 Prozent auf 1.596,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.587,50 US-Dollar an der Tafel standen.
Nach 1.426,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Dienstagvormittag um 1,02 Prozent auf 1.441,00 US-Dollar gestiegen.
Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (Brent) um -0,11 Prozent auf 63,99 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 64,06 US-Dollar.
Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 60,34 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (60,13 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,35 Prozent.
In der Zwischenzeit kann der Baumwolle Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Baumwolle um 0,28 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,64 US-Dollar an der Tafel.
Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit einem Kursgewinn. Um 09:12 Uhr notiert der Haferpreis 0,25 Prozent stärker bei 2,99 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 2,98 US-Dollar.
Nach 4,30 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Dienstagvormittag um -0,06 Prozent auf 4,30 US-Dollar gesunken.
Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenpreis um -0,31 Prozent auf 11,13 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 11,16 US-Dollar.
Zudem fällt der Sojabohnenmehlpreis. Um -0,19 Prozent reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um 10:00 Uhr auf 319,40 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenmehlpreis am Vortag noch bei 320,00 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenölpreis Gewinne verbuchen. Um 10:01 Uhr steigt der Sojabohnenölpreis um 0,24 Prozent auf 0,51 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,51 US-Dollar an der Tafel.
Mit dem Zuckerpreis geht es indes nordwärts. Der Zuckerpreis gewinnt 1,13 Prozent auf 0,14 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,14 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Sinkflug. Um 10:10 Uhr gibt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,74 Prozent auf 4,31 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 4,34 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Heizölpreis kaum. Am Dienstagvormittag lag der Heizölpreis bei 66,31 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 66,31 US-Dollar.
Währenddessen wird der Kohlepreis bei 95,75 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,26 Prozent im Vergleich zum Vortag (96,00 US-Dollar).
