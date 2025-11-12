Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.129,34 US-Dollar und damit 0,06 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.126,81 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,80 Prozent auf 51,64 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 51,23 US-Dollar.

Zudem steigt der Platinpreis. Um 0,82 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 13:13 Uhr auf 1.596,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.583,50 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.440,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,59 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.449,00 US-Dollar).

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 64,46 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (65,16 US-Dollar).

Zudem gibt der Ölpreis (WTI) am Mittwochmittag nach. Um -0,98 Prozent auf 60,44 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 61,04 US-Dollar.

Daneben sinkt der Baumwolle um -0,92 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,64 US-Dollar.

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 3,05 US-Dollar am Vortag auf 3,06 US-Dollar nach oben (+0,16Prozent).

Derweil geht es für den Kaffeepreis südwärts. Der Kaffeepreis sinkt -1,03 Prozent auf 4,18 US-Dollar, nach 4,23 US-Dollar am Vortag.

Daneben verstärkt sich der Kakaopreis um 2,65 Prozent auf 4.258,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4.152,00 Britische Pfund.

Währenddessen verliert der Maispreis um -0,06 Prozent auf 4,32 US-Dollar. Gestern stand der Maispreis noch bei 4,32 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,32 Prozent auf 317,90 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 316,90 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenölpreis um -0,43 Prozent auf 0,51 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,51 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Weizenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (189,25 Euro) geht es um 0,07 Prozent auf 189,38 Euro nach oben.

Zeitgleich verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,14 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,07 Prozent auf 4,52 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,57 US-Dollar an der Tafel.

Indes gibt der Rapspreis nach. Für den Rapspreis geht es nach 479,50 Euro am Vortag auf 478,63 Euro nach unten (--0,18 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis bergab. Um 13:13 Uhr steht ein Minus von -1,55 Prozent auf 67,10 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Heizölpreis noch bei 68,16 US-Dollar.

Daneben sinkt der Kohlepreis um -0,31 Prozent auf 95,40 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 95,70 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Holzpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (507,00 US-Dollar) geht es um -1,58 Prozent auf 499,00 US-Dollar nach unten.

