|Aktuelle Rohstoffpreise
20.11.2025 10:13:20
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.067,38 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 10:10 Uhr um -0,26 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.078,03 US-Dollar stand.
Daneben wertet der Silberpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -0,95 Prozent auf 50,84 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 51,33 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 0,39 Prozent auf 1.555,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.549,00 US-Dollar.
Indes gewinnt der Palladiumpreis hinzu. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.389,50 US-Dollar am Vortag auf 1.411,50 US-Dollar nach oben (+1,58Prozent).
Zudem steigt der Ölpreis (Brent). Um 0,49 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 10:01 Uhr auf 63,97 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 63,51 US-Dollar lag.
Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 0,29 Prozent auf 59,61 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 59,44 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem zeigt sich der Baumwolle im Aufwind. Um 09:53 Uhr zieht der Baumwolle um 0,03 Prozent auf 0,62 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,62 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben sinkt der Haferpreis um -1,12 Prozent auf 3,08 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,12 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Maispreis mit einem Kursgewinn. Um 09:59 Uhr notiert der Maispreis 0,06 Prozent stärker bei 4,30 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,30 US-Dollar.
Indes gewinnt der Sojabohnenpreis hinzu. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 11,36 US-Dollar am Vortag auf 11,38 US-Dollar nach oben (+0,18Prozent).
Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 0,25 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 09:58 Uhr auf 319,70 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 318,90 US-Dollar lag.
Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,51 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,51 US-Dollar).
Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,15 US-Dollar am Vortag auf 0,15 US-Dollar nach oben (+0,27Prozent).
Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,59 Prozent auf 4,52 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 4,55 US-Dollar.
Nach 69,74 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Donnerstagvormittag um 0,38 Prozent auf 70,01 US-Dollar gestiegen.
Redaktion finanzen.at